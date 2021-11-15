التجارة والصناعة تبدأ في حظر دخول العاملين غير المتلقين لقاح كورونا

بدأت منذ صباح اليوم الاثنين وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة مقار عملهم بدون تقديم ما يفيد تلقيهم أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب من الوزارة اليوم.

وأكدت الوزارة التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقر الوزارة وكافة جهاتها التابعة، الأمر الذي يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين المتعاملين مع أجهزة الوزارة.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة شكلت لجنة لإدارة الأزمة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تتابع هذه اللجنة الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المتعاملين مع الوزارة وأجهزتها التابعة.