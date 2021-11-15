Masrawy logo white

التجارة والصناعة تبدأ في حظر دخول العاملين غير المتلقين لقاح كورونا

01:58 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
التجارة والصناعة تبدأ في حظر دخول العاملين غير المتلقين لقاح كورونا

نيفين جامع

بدأت منذ صباح اليوم الاثنين وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة مقار عملهم بدون تقديم ما يفيد تلقيهم أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب من الوزارة اليوم.

وأكدت الوزارة التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقر الوزارة وكافة جهاتها التابعة، الأمر الذي يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين المتعاملين مع أجهزة الوزارة.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة شكلت لجنة لإدارة الأزمة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تتابع هذه اللجنة الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المتعاملين مع الوزارة وأجهزتها التابعة.

نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة العاملين غير المتلقين لقاح كورونا لقاح كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - عاجلالتطعيم فوري.. إقبال كثيف على أكشاك لقاحات كورونا بمحطة مترو السادات - فيديو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا