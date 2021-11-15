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المالية تبدأ تطبيق قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

12:48 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
المالية تبدأ تطبيق قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبي الخدمة.

وقالت إن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة في ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أي تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي ما قبل كورونا والتوسع في التطعيمات.

وأوضحت أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتخاذ كل التدابير الوقائية التي من شأنها خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا؛ بما يتسق مع جهود الدولة في رفع الوعي لدى جميع المواطنين بأهمية تلقى اللقاح وارتداء الكمامات.

وأكدت وزارة المالية أنه لا تهاون في صحة المصريين تحت أي مسمى.

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