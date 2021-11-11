معهد تكنولوجيا المعلومات ينضم لبرنامج أمازون ويب سيرفيسز

كتب - علاء حجاج:

انضم معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى برنامج أمازون ويب سيرفيسز (AWS Academy) وذلك لإتاحة المحتوى التدريبي الخاص بتكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وقال المعهد، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن برنامج أمازون ويب سيرفيسز يتيح للمتدربين من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) فرصا لتعزيز حصولهم على مهن تكنولوجيا المعلومات المتسارعة الطلب في هذا التخصص.

وأضاف أن خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في مجالات الحوسبة السحابية والتكنولوجيات الناشئة متسارعة النمو في الأسواق العالمية والعربية، مما يدفع المؤسسات التدريبية والتعليمية لتمكين كوادرها بمهارات هذه التقنية.

وأشار إلى أن هذا الانضمام يستهدف استفادة متدربي المعهد من خدمات أمازون ويب سيرفرز من خلال إتاحة المحتوى والدعم والتوجيه والتعليم العملي عبر معامل البرنامج (AWS Academy Learner Labs)، وكذلك مسارًا لمتابعة شهادات أمازون ويب سيرفيسز بما لها من قيمة سوقية محلية و عالمية.

كيفية الاستفادة من خدمات المعهد:

يمكن للشباب الاستفادة من هذا البرنامج من خلال منح معهد تكنولوجيا المعلومات التخصصية في هذا المجال، وتشمل منحة التدريب الاحترافي (9 أشهر)، والتي تعلن في شهر يوليو من كل عام، ومنحة التدريب المكثف (3 أشهر) كل ربع سنة، (انتظروا الميعاد القادم في فبراير 2022)، بحسب المعهد.

وكذلك يمكن للمتدربين البدء الآن من خلال التعرف على حزم المسارات التدريبية الداعمة لهذا التخصص على منصة المعهد الإلكترونية (مهارة – تك) متضمنة:

AWS Academy Cloud Foundations - AWS Academy Cloud Architecting

AWS Academy Cloud Developing - AWS Academy Cloud Operations

AWS Academy Machine Learning Foundations