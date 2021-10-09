فيسبوك: إطلاق نظام كابلات فايبر يربط أوروبا بأمريكا بسعة نصف مليون جيجابايت

كتب-علاء حجاج:

قالت سينثيا بيريت، مدير برنامج الألياف في فيسبوك، إن الاقتصادات تزدهر عندما يتوفَّر إنترنت على نطاق واسع للأفراد والأنشطة التجارية"، في نيجيريا، على سبيل المثال، أسفرت زيادة الاتصال عريض النطاق عن زيادة بنسبة 7.8% في احتمالية توظيف الأشخاص في المناطق المتصلة بالكابلات المصنوعة من الألياف الضوئية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد عبر منصة زووم نهاية الأسبوع الماضي وحضره مصراوي، أنه مقابل كل مليون شخص يعيشون في مناطق متصلة بالكابلات المصنوعة من الألياف، تم توظيف 78 ألف شخص إضافي.

وضربت مثال آخر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدت زيادة الاتصال إلى زيادة بنسبة 19% في إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد (789 دولارًا أمريكيًا مقابل 663 دولارًا أمريكيًا عند تَعادُل القوة الشرائية).

ويعتمد الإنترنت العالمي على ركيزة أساسية وهي كابلات تمر تحت سطح البحر تربط بين القارات، وتعمل فيسبوك على بناء أكثر من 150 ألف كيلومتر من الكابلات مع عدد من الشركاء حول العالم، كما تعمل أيضًا على تقنيات جديدة ستُتيح للعوامات العائمة التي تعمل بالطاقة الشمسية في وسط المحيط إمكانية مساعدة هذه الكابلات على تحمل أحجام بيانات أكثر بكثير.

يقول دان رابينوفيتس، نائب رئيس Facebook Connectivity، إن شركة فيسبوك نجحت في توفير إنترنت سريع لأكثر من 300 مليون شخص حول العالم منذ عام بدء برنامج Facebook Connectivity في 2013.

وأشار إلى أن الكابلات المصنوعة من الألياف الضوئية واحدة من أفضل الأساليب لتوفير إنترنت عالي السرعة بتكلفة معقولة؛ لأنها تحمل أكثر من ألف ضعف النطاق الترددي لتقنيات الاتصالات الأخرى، في حين أن الألياف تتميز بإمكانات كبيرة لتحسين الاتصال، إلا أن أكثر من 70% من سكان العالم كانوا في عام 2019 لا يزالون يعيشون في مناطق تبعُد أكثر من 10 كيلومترات من الألياف.

وأضاف، تواصل فيسبوك الاستثمار في تحسين الكابلات المصنوعة من الألياف الضوئية التي تمر تحت سطح البحر، وتابع "على سبيل المثال، حتى وقت قريب كانت الكابلات التي تمر تحت المحيطات تتكون من 2 إلى 8 أزواج من الألياف فقط. ولقد قمنا بعقد شراكات مع العديد من الشركات الرائدة في المجال للتخلص من هذه المشكلات، واليوم، لدينا أول نظام كابلات يمر عبر المحيط الأطلسي ويتكون من 24 زوجًا من الألياف والذي سيربط أوروبا بالولايات المتحدة من خلال سعة نصف بيتابايت لكل ثانية؛ أي نصف مليون جيجابايت.

كذلك سيساعد نظام كابلات 2Africa الأطول بالعالم في توفير الإنترنت لنحو 3 مليار شخص حول العالم، 2Africa هي كابلات تمر تحت سطح البحر وتربط أفريقيا وآسيا وأوروبا تشارك في بنائها الشركة المصرية للاتصالات.

كذلك تنوي فيسبوك البدء في تجارب اختبار العوامات العائمة التي ستعمل على توفير الطاقة للكابلات التي تمر تحت سطح البحر في منتصف المحيط.