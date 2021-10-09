تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميًا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.