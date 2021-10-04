"لو بتبيع على النت".. ما المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي وأين تقدمها؟

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتيح فتح الملفات الضريبية لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.

وأشار عبد القادر في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، إلى متابعة وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الأفراد أو الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) سواء عبر المنصات الإلكترونية أو التجارة بشكلها التقليدي تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005 ويجب عليها التسجيل لدى المصلحة والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

وذكر أنه على كل من يمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري (مهني) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للتسجيل.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قال عبد القادر إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

كما أن الأفراد والشركات التي تقدم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، وفقا لعبد القادر.

وأوضح أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز - اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وذكر أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (e.commerce@eta.gov.eg) أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية الدور الأرضي- أوتوستراد المعادي- بمنطقة صقر قريش بالقاهرة.