كم تبلغ ضريبة الدخل لأصحاب صفحات التجارة الإلكترونية و"اليوتيوبرز"؟ (جدول)

كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم عن آلية احتساب ضرائب الدخل المقررة على أصحاب صفحات التجارة الإلكترونية و"اليوتيوبرز" و"البلوجرز" وأكدت على ضرورة تسجيلهم في مأموريات الضرائب التابعين لها.

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتيح فتح الملفات الضريبية لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز - اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.