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أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور

10:11 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين عند مستويات أمس الأحد.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و5.5 جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و 3.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور سوق الجملة الطماطم البطاطس

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