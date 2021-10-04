أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.34%، مقارنة بختام جلسة يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1754.96 دولار، في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة، بانخفاض 6.02 دولار عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1760.98 دولار في ختام جلسة يوم الجمعة الماضي.