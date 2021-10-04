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أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:02 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب العالمية

كتب- مصطفى عيد:

هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.34%، مقارنة بختام جلسة يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1754.96 دولار، في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة، بانخفاض 6.02 دولار عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1760.98 دولار في ختام جلسة يوم الجمعة الماضي.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب أوقية الذهب

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