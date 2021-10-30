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زاد 63 دولارا عالميا.. أسعار الذهب تقفز 17 جنيها في مصر خلال شهر

03:23 م السبت 30 أكتوبر 2021
زاد 63 دولارا عالميا.. أسعار الذهب تقفز 17 جنيها في مصر خلال شهر

أسعار الذهب

كتبت - دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الجاري بنحو 17 جنيها للجرام في المتوسط مقارنة بأسعارها نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتتجه أسعار الذهب إلى أن تنهي تعاملات الشهر الجاري على ارتفاع في مستوياتها لأول مرة منذ شهرين.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الشهر 17 جنيها ليصل خلال تعاملات اليوم إلى 779 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، وعيار 24 نحو 890 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6232 جنيهًا.

وجاءت زيادة الأسعار في السوق المحلي، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في أسعار الخام الثمين عالميا منذ بداية الشهر.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 1791 دولار للأوقية مقابل 1728 دولار للأوقية بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بارتفاع قيمته 63 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

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