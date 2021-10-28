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أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

12:42 م الخميس 28 أكتوبر 2021
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت أمس الأربعاء 4 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 784 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 672 جنيهًا، وعيار 24 نحو 896 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6272 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.29%، ووصل سعر الأوقية إلى 1797.1 دولار في الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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