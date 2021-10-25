سعر الذهب يرتفع عالميًا..والأوقية تقترب من 1800 دولار اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1797.2 دولار، بزيادة قدرها 4.5 دولار، في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1792.6 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية آخر جلسات الأسبوع.