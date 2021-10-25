Masrawy logo white

سعر الذهب يرتفع عالميًا..والأوقية تقترب من 1800 دولار اليوم

10:03 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
سعر الذهب يرتفع عالميًا..والأوقية تقترب من 1800 دولار اليوم

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1797.2 دولار، بزيادة قدرها 4.5 دولار، في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1792.6 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية آخر جلسات الأسبوع.

أسعار الذهب العالمية الذهب أوقية الذهب سعر أوقية الذهب

الخبر التالى:

تراجع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بث مباشر.. الرئيس يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا