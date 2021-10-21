أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.



واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 40 و60 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.