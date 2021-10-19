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مؤشرات البورصة ترتفع في بداية تعاملات الثلاثاء

10:33 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
مؤشرات البورصة ترتفع في بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.37%، إلى مستوى 11318 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.08% إلى مستوى 11276 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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