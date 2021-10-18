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أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:49 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام الواحد جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 773 مقابل 775 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 661 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6176 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.32%، ووصل سعر الأوقية إلى 1761.9 دولار في الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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