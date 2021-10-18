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أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

10:28 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة، الماضية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة سجل سعر أوقية الذهب 1762.9 دولار، بانخفاض قدره 4.7 دولار، في الساعة 9:22 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل بختام جلسة الجمعة الماضية 1767.6 دولار.

أسعار الذهب العالمية أوقية الذهب الذهب

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