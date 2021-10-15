منتجون :"السمسار" يحدد أسعار الدواجن وندرس حلول السيطرة على الزيادة



كتبت - دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الدواجن الحية بالأسواق إلى 35 جنيها، وقفز سعر طبق البيض إلى نحو 60 جنيها في بعض المناطق.

ويرى منتجون للدواجن، تحدثوا لمصراوي، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن، هو الخسائر الفادحة التي تعرض لها أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية وأثناء فترة كورونا.

ويقول محمد صالح، صاحب مزرعة دواجن، وعضو اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الثروة الداجنة شهد طفرة كبيرة في الإنتاج العام الماضي، وجاءت تزامنا مع أزمة فيروس كورونا.

وأوضح صالح :"زيادة الإنتاج تزامن مع أزمة كورونا والتي قل فيها الاستهلاك لعدم لعدة أسباب أهمها توقف حركة السياحة وضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، مما أجبر المنتجين على تخفيض الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار العلف وهو ما أدى لخسارة فادحة جعلت الكثير من المربيين يوقفوا الإنتاج وخرج كثير منهم من المنظومة".

واتفق معه كريم شعراوي، صاحب مزرعة دواجن بطريق الخطاطبة، أن ارتفاع مدخلات الإنتاج كالصويا ومكثفات أعلاف وذرة زادت أضعافًا تزامنًا مع أزمة كورونا، والذي أدى لتراجع الاستهلاك في ظل الاحتفاظ بمعدلات الإنتاج المرتفعة وهو ما أدى لانخفاض الأسعار.

وأضاف شعراوي، أن انخفاض الأسعار حمّل المنتجين خسائر كبيرة.

وأضاف صالح، أن المربي كان يخسر نحو 20 جنيها في كل طبق بيض، لأن تكلفته 44 جنيها ويتم بيعه بـ 24 جنيها، فضلا عن مصاريف التشغيل.

وأشار صالح، إلى أن المواطن له 130 بيضة في العام، ونستهلك يوميا مليون ونصف دجاجة، يتم إنتاجهم من 8 ملايين دجاجة أم، فيجب الحفاظ عليهم والعمل على زيادتهم ولكن مع توفير سوق كالتصدير والعمل على فتح أسواق جديدة.

ويرى صالح، أنه سيتم حل الأزمة من خلال عقد اجتماع مع المسئولين لتحديد الأعداد المنتجة وتحديد هامش ربح كل طرف، للتمكن من التعامل مع زيادة أسعار الصويا والبترول والعلف وغيره من مدخلات الصناعة.

وأشار شعراوي، أنا في قطاع الثروة الداجنة هناك وسيط يسمى السمسار وهو المسئول عن نقل الدواجن من المزرعة لمحلات التجزئة وهو الذي يحدد السعر.

"احنا بنعاني مع السمسار لأن هو اللي معاه العربية اللي شايلة الفراخ وتحديد السعر مطلوق له"، بحسب الشعراوي.

وتابع صالح، أنه يجب العمل على ضبط الأسواق وتحديد السعر النهائي التاجر،" طبق البيض في المزرعة بـ 44 جنيها ويباع للمستهلك بـ60 جنيها، يعني التاجر يحقق 16 جنيها ربحا، مع العلم بأن 44 جنيها تكلفة الكرتونة هي لتغطية التشغيل فقط".

ويرى صالح، أنه لن تنخفض الأسعار في وقت قريب، نستطيع فقط خفض ربح الوسطاء، بما يعني تحقيق الوسيط ربح 6 جنيهات بدلا من 16 جنيها، مشيرا إلى أن خسارته تعدت 63 مليون جنيه في عامين.