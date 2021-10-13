أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1763.4 دولار، بزيادة قدرها 3.2 دولار، في الساعة 9:10 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب 1760.1 دولار بختام جلسة أمس.