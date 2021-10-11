أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1755.1 دولار، بانخفاض قدره 2 دولار، في الساعة 9:55 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب 1757.1 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.