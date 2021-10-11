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أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

10:17 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1755.1 دولار، بانخفاض قدره 2 دولار، في الساعة 9:55 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب 1757.1 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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