صور- إقبال كبير من الزائرين على الجناح المصري في "إكسبو دبي 2020"

شهد الجناح المصري المشارك فى فعاليات "إكسبو دبي2020" إقبالا كبيرا من الزائرين وذلك خلال اليوم الأول للمعرض الدولي، الذي بدأ اليوم في استقبال الجمهور بعد حفل الافتتاح المبهر مساء أمس، وسيستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192دولة.

وقالت وزارة التجارة المصرية في بيان اليوم إن مصر تشارك فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

ومن المقرر أن يتم عقد 116فعالية داخل الجناح المصرى تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وتشمل الفعاليات عددا من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، والمرأة، والشباب.