المكتب التجاري يتوصل لاتفاق للإفراج عن الموالح المصرية المُصدرة للصين

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نجاح جهود المكتب التجاري المصري ببكين في التوصل لاتفاق مع الجمارك الصينية يقضي باستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصيني بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضي لحين اعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالي.

وقال أحمد مغاوري دياب، رئيس التمثيل التجاري، إن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الصينية بكين تلقى عدد من الاستفسارات والشكاوى من المصدرين المصريين بشأن وجود شحنات من الموالح المصرية لم يتم الإفراج عنها من الموانئ الصينية بداعي طلب الجانب الصيني قائمة بالمحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديري الجديد، وإضافة متطلبات جديدة خاصة بالتفتيش على المحاصيل المصدرة.

وقال إنه المكتب نسق مع الحجر الزراعي المصري وكذلك مع الجمارك الصينية، وساهمت الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق بالعمل بنفس قائمة الموسم الماضي مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التي تم إضافتها حديثاً لهذا الموسم.

وشمل الاتفاق إجراء تفتيش على المنتجات المصدرة لعدد من المزارع وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لتسهيل إجراءات التصدير مع الإفراج الفوري لكافة شحنات الموالح المصرية الموجودة داخل الموانئ الصينية، بحسب مغاوري.