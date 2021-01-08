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صندوق النقد: مصر تخطط لزيادة مستحقي الدعم النقدي لـ 4 ملايين أسرة

12:28 م الجمعة 08 يناير 2021
صندوق النقد: مصر تخطط لزيادة مستحقي الدعم النقدي لـ 4 ملايين أسرة

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تخطط للوصول بعدد مستحقي الدعم النقدي إلى 4 ملايين أسرة بحلول يونيو المقبل، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأضاف الصندوق في أوراق المراجعة الأولى لقرض مصر، الصادرة مساء أمس، أن عدد مستحقي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصل إلى 3.6 مليون أسرة، بعد إضافة 400 ألف أسرة جديدة في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

وكان صندوق النقد قد وافق على برنامج لمصر بقرض قيمته 5.2 مليار دولار، حصلت مصر على شريحتين من القرض بقيمة إجمالية 3.6 مليار دولار، آخرهما ديسمبر الماضي، ويتبقى لها 1.6 مليار دولار.

ووفقا للصندوق فإن الحكومة المصرية تعمل على إدخال التكنولوجيا في إدارة البرنامج بما فيها صرف المستحقات عبر المحمول.

وقال الصندوق، إن الحكومة تخطط للتوسع أكثر في عدد المستحقين ليصل إلى 4 ملايين أسرة في يونيو 2021 بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وقال الصندوق إن المراجعة الثانية لبرنامج مصر ستكون في يونيو المقبل.

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