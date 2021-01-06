بعد غلق فرع بالإسكندرية.. كارفور تتخذ تدابير إضافية للتسوق بفروعها لمواجهة كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت متاجر كارفور مصر اتخاذ عدد من التدابير في إطار موسم أعياد الميلاد والسنة الجديدة الحالي، وذلك بعد حالات التزاحم التي شهدها فرع كارفور في "سيتي سنتر الإسكندرية" وهو ما أدى إلى إغلاق الفرع مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت كارفور مصر، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها اتخذت سلسلة من الإجراءات بصورة استباقية في إطار الاستعدادات لهذا الموسم الذي يشهد عادة ازدحاماً واسع النطاق وهي:

- تمديد فترة العروض من 30 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021 وذلك لتوفير فرصة آمنة وسهلة للاستفادة من هذه العروض.



- إبرام شراكة مع تطبيق دوري DORE، والذي من شأنه إتاحة حجز وقت التسوق المناسب للعملاء مسبقاً ومراقبة حركة التنقل داخل الفروع.

- توسيع نطاق تلبية الطلبات والخدمات عبر الإنترنت وتقديم التوصيل المجاني.



- تعزيز خدمة "استلمها بنفسك"، والتي تتيح للعملاء التسوق عبر الإنترنت واستلام طلباتهم من الفرع الذي يحددونه.



- تكثيف الجهود لضمان توفر مخزون كافٍ من المنتجات والسلع خلال هذه الفترة.



وأضافت كارفور أنه نظراً للزيادة الكبيرة في حركة العملاء، قامت باتخاذ تدابير إضافية، تشمل:



- السماح لشخص واحد فقط من أسرة واحدة كحد أقصى.



- منع دخول الأطفال تحت سن 12 إلى متاجرها.



- تخصيص نقاط بيع واستلام جديدة مخصصة للعروض ذات الطلب المرتفع (أجهزة التلفزيون) كالخيمة التي تم تنصيبها خارج سيتي سنتر المعادي، وداخل كل من سيتي سنتر الإسكندرية، وألماظة، ومول مصر، بشكل مستقل عن الفروع، وذلك لتوزيع الزوار والعملاء بشكل أفضل.



- توفير جميع العروض الترويجية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني فقط، خلال أيام الجمعة والعطل الرسمية.



وطالبت الشركة العملاء بالتعاون من خلال الامتثال بالتدابير الجديدة التي اتخذتها، والتسوق بمسؤولية، والالتزام بالتوجيهات الصحية مثل تعقيم اليدين وممارسات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كل الأوقات.