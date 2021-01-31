أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:49 م الأحد 31 يناير 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11546 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 75.69 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 44.71 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 30.98 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع يوم الأربعاء الماضي بنسبة بلغت 0.45% إلى مستوى 11578 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

الخبر التالى:

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أشد من السابقة.. الأرصاد: موجة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا