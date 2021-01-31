مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11546 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 75.69 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 44.71 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 30.98 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع يوم الأربعاء الماضي بنسبة بلغت 0.45% إلى مستوى 11578 نقطة.