أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

القاهرة- وكالات:

صعد سعر الذهب العالمي بنسبة 0.24% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية إلى 1847.6 دولار بزيادة قيمتها 4.48 دولار.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.