أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع
09:32 ص السبت 30 يناير 2021
القاهرة- وكالات:
صعد سعر الذهب العالمي بنسبة 0.24% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية إلى 1847.6 دولار بزيادة قيمتها 4.48 دولار.
واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.
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