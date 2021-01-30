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أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

09:32 ص السبت 30 يناير 2021
أسعار الذهب تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

صعد سعر الذهب العالمي بنسبة 0.24% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية إلى 1847.6 دولار بزيادة قيمتها 4.48 دولار.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب سعر الذهب العالمي

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