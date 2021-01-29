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تغير مفاجئ.. أسعار الذهب ترتفع في مصر 4 جنيهات للجرام اليوم

01:30 م الجمعة 29 يناير 2021
تغير مفاجئ.. أسعار الذهب ترتفع في مصر 4 جنيهات للجرام اليوم

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:
تحولت أسعار الذهب في مصر للارتفاع اليوم الجمعة، وزاد الجرام 4 جنيهات، بعدما تراجعت يومين متتاليين بنهاية الأسبوع.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 812 جنيها، مقابل 808 جنيهات أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.
وعالميًا، تسجل أسعار الذهب تداولات في نطاق ضيق اليوم الجمعة، لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 دولار إلى 1844.86 دولار للأونصة. ونزلت الأسعار 0.5% في الأسبوع و2.7% في الشهر.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1847.90 دولار.
وقال مايكل مكارثي رئيس إستراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما".
وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز واسع النطاق.

أسعار الذهب

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