وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان دراسات جدوى إنشاء مصنع للإطارات

كتبت- شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الخطوات التنفيذية ودراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها, المقرر إقامته بالشراكة بين وزارتي قطاع الأعمال، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، بحث المسؤولون هذه الخطوات ودراسات الجدوى، عبر الفيديو كونفرانس، مع شركة رونالد برجر الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، والتي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.

وقال هشام توفيق إن دراسات الجدوى التي تم مناقشتها تأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن هذا التعاون يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات، بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وأشار الوزير إلى أن سيتم استكمال مناقشة دراسات الجدوى في اجتماع لاحق بين الأطراف الثلاثة، وتحديد سبل تمويل هذا المشروع الضخم.

من جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن دراسات الجدوي التي تمت مناقشتها بها العديد من الجوانب الإيجابية, مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع.

كما أكد حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.

وأشار محمد مرسي إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة, مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

من ناحيته، أكد عبد المنعم التراس تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية, مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح التراس أنه تمت مناقشة وبحث كافة جوانب دراسات الجدوى المقدمة من شركة "رونالد برجر" العالمية, بشأن تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة.

وقال إنه يجري حاليا اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع, حيث من المنتظر أن يوفر هذا التعاون العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين، والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشاد التراس بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية, مؤكدا أن هذا التعاون يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات.

وذكر أن هذا التعاون يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوروبية بأعلى معايير الجودة العالمية.