الضرائب توضح طريقة السداد الإلكتروني للمسجلين بمراكز كبار الممولين

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن طريقة السداد الإلكتروني للضرائب من الممولين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن طريقة السداد الإلكتروني على المنظومة السابقة، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.

ومع بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بداية من أول يناير الحالي أصبح الممولون بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة ملتزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة www.eta.gov.eg

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يعتد بالإقرارات المقدمة لممولي هذه المراكز الثلاثة المقدمة على أي بوابة أخرى تابعة للمصلحة.

وأوضح عبد القادر أن خطوات السداد الإلكتروني لممولي المراكز الثلاثة على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالي:

- بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكتروني والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة، يقوم باختيار السداد الإلكتروني (مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة).

- يختار الممول نوع المدفوعة التي يريد دفعها وفقًا لأي نوع من الضرائب، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة، فيقوم الممول بالتأكيد عليها.

- هناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة إلكترونيا الأولى منها من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة، والثانية من خلال منظومة CPS على اشتراك الممول في تلك الخدمة.

- الطريقة الثالثة للسداد تكون من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الإلكتروني، حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة، ويتوجه بها إلى البنك، حيث يتم استخدامها في عملية السداد الالكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول.

- بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الطرق الثلاثة السابقة تظهر المدفوعة في حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.

- لن تعد الضريبة مسددة من ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة دون استخدام هذه المطالبة التي يحصل عليها الممول من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة.