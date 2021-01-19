ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.31% إلى مستوى 11485 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 60.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 38.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 21.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.04% إلى مستوى 11450 نقطة.