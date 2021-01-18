مزاد علني.. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل بيع أصول الحديد والصلب

كتبت – شيماء حفظي:

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل بيع أصول شركة الحديد والصلب المصرية، والتي تتضمن المصنع والأراضي.

وقال الوزير في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم بيع الأصول بالمزادات العلنية، بشفافية، وهذه العملية ستبدأ بالمعدات المتواجدة بالمصنع القائم في حلوان.

وأوضح الوزير، أن "المصنع يتضمن وحدات منتجة سيتم بيعها، ووحدات غير منتجة سيتم تخريدها وبيعها كخردة، ثم ندخل على بيع الأراضي، ويبلغ حجم الأراضي التابعة لشركة الحديد والصلب نحو 6 ملايين متر مربع".

وكانت الوزارة لجأت للمزادات العلنية في تصفية الشركة القومية للأسمنت، التي أعلن تصفيتها في أكتوبر 2018.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أعلنت الأسبوع الماضي تصفية المصنع وفصل نشاط المناجم في شركة منفصلة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة عانت من تراكم المديونيات والخسائر، وتقادم المعدات وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات.

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