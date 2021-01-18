أسعار الذهب العالمي تصعد في أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بأسعار جلسة الجمعة الماضية.
وصعد سعر الأوقية بنسبة بلغت 0.34%، حيث ارتفع سعر الأوقية بنحو 6.2 دولارا، لتسجل الأوقية 1834.6 دولارا في تمام الساعة 10:30 صباحا، وفقا لوكالة بلومبرج.
وكانت أسعار الذهب تراجعت بختام جلسة الجمعة الماضية بنسبة 0.98%، حيث هبط سعر الأوقية 18 دولارا، لتسجل الأوقية 1828.8 دولار.
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