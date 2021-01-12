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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:19 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.19%، إلى مستوى 11299 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.58%، إلى مستوى 11278 نقطة.

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