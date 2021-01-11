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شعبة الخضروات تكشف سبب زيادة أسعار الليمون بالأسواق وموعد تراجعها

01:21 م الإثنين 11 يناير 2021
شعبة الخضروات تكشف سبب زيادة أسعار الليمون بالأسواق وموعد تراجعها

ليمون

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن زيادة الطلب على تصدير الليمون البلدي خلال الفترة الماضية رفعت أسعاره بالأسواق.

وأضاف النجيب، أن زيادة الطلب على الليمون جاءت باعتبار الليمون من الموالح الغنية بفيتامين سي.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور اليوم الاثنين، فإن سعر كيلو الليمون البلدي ارتفع إلى بين 4 جنيهات و14 جنيهًا مقابل 4 جنيهات و11 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

ووفقا لنجيب، فإن سعر كيلو الليمون يتراوح في الأسواق حاليا بين 16 و18 جنيهًا.

وأشار نائب رئيس الشعبة أن خلال الأسبوعين المقبلين سيزيد المعروض من الليمون، مما سيؤدي إلى تراجع سعره في الأسعار.

وذكر النجيب، أن باقي أصناف الخضروات الرئيسية تشهد استقرارا بالأسواق مع وفرة بالمعروض منها.

الليمون حاتم النجيب شعبة الخضروات

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