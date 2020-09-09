"بالأوزان والأسعار".. ما الفرق بين الذهب الإيطالي والسعودي والصيني؟ (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

يتوافر العديد من أنواع الذهب بالسوق المصري، ويختلف كل نوع على حسب اللون والأعيرة المتداولة منه.

وخلال هذا الفيديو يوضح تجار للمشغولات الذهبية الفرق بين الذهب الإيطالي والسعودي والصيني.

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