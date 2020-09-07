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انخفاض أكبر الشهر المقبل.. لماذا تتراجع أسعار الفاصوليا بالأسواق؟

03:01 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
انخفاض أكبر الشهر المقبل.. لماذا تتراجع أسعار الفاصوليا بالأسواق؟

الفاصوليا

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفاصوليا شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية بسوق الجملة، بسبب زيادة المعروض.

وانخفض سعر كيلو الفاصوليا، اليوم الاثنين، إلى بين 14 و20 جنيها مقابل بين 25 و37 جنيها، قبل أسبوع بسوق الجملة.

وأرجع النجيب تراجع أسعار الفاصوليا إلى ظهور العروة الجديدة من المحصول من الصف والمنوفية، مما أدى إلى زيادة المعروض بسوق الجملة وانخفاض السعر.

وبحسب ما قاله النجيب في وقت سابق لمصراوي، فإن الفاصوليا محصول شتوي يكثر المعروض منه بفصل الشتاء ويقل بفصل الصيف، مشيرا إلى أنه خلال الشهر المقبل ستتراجع أسعار الفاصوليا أكثر مع وفرة من المعروض أكثر بالأسواق.

وذكر النجيب أن أسعار باقي الأصناف الاستراتيجية من الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل تشهد استقرارا منذ عدة أشهر، ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم، يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا عار الفاصوليا

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