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"توفيق" يبحث مع وزير الري تراخيص إقامة مشروع سياحي على جزيرة آمون

03:10 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
"توفيق" يبحث مع وزير الري تراخيص إقامة مشروع سياحي على جزيرة آمون

جانب من اللقاء

كتبت – شيماء حفظي:

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لبحث تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة بالوزارتين.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الاثنين، إن الوزيرين ناقشا، بعض الموضوعات التي تخص بعض المشروعات التي يتم تنفيذها ولها علاقة بوزارة الموارد المائية والري مثل إصدار الترخيص اللازمة لإقامة مشروع سياحي على جزيرة آمون، المملوكة لشركة إيجوث، والتي منحت حق انتفاع الجزيرة لشركة أوراسكوم، بما لا يخالف قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005، وكذلك مناقشة الرسوم المحددة من وزارة الري لمرسى إدفو والممنوح حق استغلاله لشركة إيجوث.

كما ناقش اللقاء، التسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بشأن محطات المصلحة المقامة على أراضي مملوكة للشركة القابضة.

وأشار البيان، إلى أنه تم الاتفاق كذلك بين الوزارتين على إتمام التنسيق بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لإنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة للشركات لنزع الأراضي التابعة لها لتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، وذلك في الإطار القانوني وما تم الاتفاق عليه بين وزارت الري والنقل وقطاع الأعمال بذات الشأن .

وقد وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الاستثمارية بما يتوافق مع المرجعية القانونية لتحقيق التنمية المنشودة ودعم الاقتصاد القومي.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات، وتكاتف وتضافر الجهود لتحقيق الصالح العام والتنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود وزارة الري في تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

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وزير الري مشروع سياحي جزيرة آمون محمد عبد العاطي هشام توفيق

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