أسعار الذهب تتراجع بالبورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين
القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتستمر سلسلة الانخفاضات خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.16% لتسجل 1930 دولارًا للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 3.19 دولار، م في تمام الساعة 11:05 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وشهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا بالبورصات العالمية خلال جلسات الأسبوع الماضي.
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