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أسعار الذهب تتراجع بالبورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين

11:10 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
أسعار الذهب تتراجع بالبورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتستمر سلسلة الانخفاضات خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.16% لتسجل 1930 دولارًا للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 3.19 دولار، م في تمام الساعة 11:05 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا بالبورصات العالمية خلال جلسات الأسبوع الماضي.

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