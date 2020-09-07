أسعار الذهب تتراجع بالبورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتستمر سلسلة الانخفاضات خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.16% لتسجل 1930 دولارًا للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 3.19 دولار، م في تمام الساعة 11:05 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا بالبورصات العالمية خلال جلسات الأسبوع الماضي.