تراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها.