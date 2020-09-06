أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

تراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

11:00 ص الأحد 06 سبتمبر 2020
تراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار المأكولات البحرية والأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك المكرونة

الخبر التالى:

خسائر السويس للأسمنت ترتفع بنسبة 99% خلال النصف الأول من العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99582

    عدد المصابين

  • 76305

    عدد المتعافين

  • 5495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 26743381

    عدد المصابين

  • 18826494

    عدد المتعافين

  • 877268

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزارة الهجرة: فيديو الاعتداء على مصري بالكويت "مجتزأ".. واحتجاز المعتدين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا