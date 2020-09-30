شعبة الملابس: استقرار أسعار الملابس الشتوية هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن محلات الملابس تستعد لطرح الملابس الشتوية بها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عمرو، أن أسعار الملابس ستشهد حالة من الاستقرار هذا العام دون حدوث ارتفاعات بها مثلما يحدث كل عام.

ووفقا لقول حسن، فإن أسعار الملابس الشتوية شهدت ارتفاعا العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10 و20%.

وذكر حسن، أن السوق يشهد حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن هذه الفترة طبيعية بين تبادل فصلي الصيف والشتاء.

وحققت محلات الملابس نسبة مبيعات جيدة وصلت إلى 70% من البضاعة المتوفرة لديهم خلال الأوكازيون الصيفي، بحسب قول رئيس شعبة الملابس.

وتراوحت نسبة التخفيضات على الملابس خلال الأوكازيون الصيفي بين 30 و40%، وفقا لقول حسن لمصراوي سابقًا.

وكانت وزارة التموين أعلنت الأوكازيون الصيفي هذا العام منذ 23 يوليو ولمدة شهر، ثم قررت الوزارة مد فترته لمدة شهر آخر بعد انتهاء المدة الأولى.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة الحظر الجزئي الذي نفذته الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب ما قال رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.