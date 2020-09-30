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النفط ينخفض لليوم الثاني مع مخاوف الطلب في ظل زيادة الإصابات بكورونا

10:23 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
النفط ينخفض لليوم الثاني مع مخاوف الطلب في ظل زيادة الإصابات بكورونا

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، مواصلة تكبد خسائر كبيرة في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا قبل بداية فصل الشتاء في الشمال مما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الأنشطة ما قد يقلص بدوره الطلب على الوقود، بحسب وكالة رويترز.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 40 سنتا ما يوازي 1% بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 38.97 دولار.

وينتهي أجل عقد نوفمبر، اليوم الأربعاء ويحل محله عقد ديسمبر الذي انخفض حوالي 0.7% إلى 41.25 دولار.

وفقد الخامان القياسيان أكثر من 3%، أمس الثلاثاء، مع تجاوز الإصابات بكورونا المليون نسمة وزادت الإصابات لمثليها في ثلاثة أشهر.

وقال أفتار ساندو مدير السلع في فيليب فيوتشرز، "زيادة حالات فيروس كورونا مستمرة في دق ناقوس الخطر للطلب على الطاقة".

واستؤنف الإنتاج بحقل السرير الليبي، الذي بلغ إنتاجه أكثر من 300 ألف برميل يوميا في العام الماضي، بعد رفع الحصار المفروض على منشآت الطاقة منذ ثمانية أشهر.

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