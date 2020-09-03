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البورصة تتراجع للجلسة الخامسة مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

03:26 م الخميس 03 سبتمبر 2020
البورصة تتراجع للجلسة الخامسة مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.3%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 11180 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.78%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 40.3 مليون جينه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 21 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 61.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.18% إلى مستوى 11214 نقطة

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