ارتفاع كرتونة البيض واستقرار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين بالمزرعة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، إن سعر كرتونة البيض ارتفعت بالمزرعة إلى 30.5 جنيه مقابل 28.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس.

وتباع كرتونة البيض للمستهلك بسعر يتراوح بين 36 و 37 جنيها، وفقا لقول السيد.

وأرجع السيد، ارتفاع البيض إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الأسبوع الجاري.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة، اليوم، بسعر بين 17 و18 جنيها، ويباع بالأسواق بين 22 و23 جنيها للمستهلك.

كما استقر سعر كيلو الدواجن البلدي لتتراوح بين 26 و27 جنيها، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيها.

وزاد سعر الكتكوت جنيها واحدا، ليصل إلى 10 جنيهات مقابل 9 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، وفقا قول رئيس الشعبة.

وقال السيد، إن سعر الدواجن بالمزرعة مازال متدني، وتنخفض تكلفة البيع للمستهلك عن التربية، حيث ارتفع سعر طن العلف الأسبوع الماضي بنحو 300 جنيه.

ويصل سعر طن العلف بالأسواق بعد الزيادة إلى 6400 جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وذكر رئيس شعبة الدواجن، في وقت سابق، أن تراجع الأسعار مع دخول موسم الشتاء من الممكن أن يتسبب في عزوف المربين عن التربية في الشتاء، نظرا لارتفاع تكلفة التربية في الشتاء عن الصيف.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.