مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.62% إلى مستوى 10969 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب والعرب.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 253.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 49 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 302.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10902 نقطة.