الصناعة تلزم منتجي ومستوردي المحركات الكهربائية بالمواصفات القياسية المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 ، والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، تنص المادة الثانية من القرار بأن يتم اختبار المحركات بخصوص كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م 2623 -1/2015 وما يرد عليها من تعديلات أو مصحوبة بشهادة معتمدة تؤكد مطابقتها لمستوى كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف.

وكما نص القرار أيضاً على منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه والخاصة بالالتزام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر.

ووفقا للبيان، فإنه يجب أيضا الإلتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 82628 – 1/2019 والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة (IE Code) طبقاً لجداول درجات كفاءة المحركات الكهربية الواردة في المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م 2623 – 3 / 2017 الآلات الكهربية الدوارة- الجزء الثالث- درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد والتي تعمل على الخط مباشرة (IE Code)

وبحسب البيان، فإنه فيما يتعلق بالمحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابي بقدرات 0.75 كيلو وات وحتى 375 كيلو وات فقد ألزم القرار المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربية بالإنتاج والاستيراد بدرجة كفاءة طاقة لا تقل عن (IE3) مع منحهم مهلة مقدارها 18 شهراً من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم.

وتقوم الهيئات الرقابية المختصة بالفحص والتحقيق من درجات كفاءة المحركات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 3/2017 والمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 1/2015 وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها.

كما نص القرار على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والتي يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

وأوضحت جامع، أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار برنامج "الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية وصندوق النمو الأخضر الشامل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشراكة الكورية للنمو الأخضر والوكالة الكورية للطاقة بإجمالي 2.3 مليون دولار.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يستهدف زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة وتحفيز الاستثمار في تصنيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة وزيادة توافرها واستخدامها في الصناعة.

كما أشارت جامع، إلى أن برنامج الإنتاج لاستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة والذي تم إطلاقه عام 2015 يستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة مع التخفيف من أثر زيادة أسعار الطاقة نتيجة الرفع التدريجي للدعم.

وأكدت على أن البرنامج قد حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية رقم 2623 – 3/2017 ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، إلى جانب التعاون مع شركة ABB العالمية بشأن إنشاء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة طاقة المحركات لتتماشى المعايير التقنية للمحركات في مصر مع المعايير المستخدمة عالمياً.