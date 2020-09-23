من زهرة المحلة لكبار أوروبا.. "بشكير" ريال مدريد وبرشلونة صنع في مصر

كتبت- ياسمين سليم:

من قلب المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، ينطلق "بشكير" شركة زهرة غزل المحلة ليستقر في إسبانيا، ليكون شاهدًا على مباراة من نوع مختلف بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

الغريمان التقليديان اللذان لا يتفقان أبدًا، يجمعهما نفس "البشكير" الذي يصنع في مصانع شركة زهرة غزل المحلة ويورد لهما مع شعار "صنع في مصر".

يقول وائل الكفراوي، رئيس شركة زهرة غزل المحلة، وهي شركة قطاع خاص، لمصراوي إن مصنعه يورد "بشكير" نادي برشلونة الإسباني منذ نحو 12 عامًا ومنذ 3 سنوات أصبح يورد لنادي ريال مدريد هو الأخر.

وبحسب الكفراوي فإن الاتفاق يكون بين الشركات المالكة لحقوق استغلال العلامة التجارية للنادي وتصنيع منتجاته وفي أول كل موسم تطلب هذه الشركات من المصنع تصنيع بشكير بتصميم معين وهو ما يلبيه المصنع.

لا يقتصر مصنع زهرة غزل المحلة على تصنيع بشكير ريال مدريد وبرشلونة ولكن منذ 5 سنوات اتفق مع ممثلين للعلامات التجارية لناديي روما ويوفنتوس الإيطالية على توريد "بشكير" لهما أيضًا.

ويباع "بشكير" برشلونة بنحو 35 يورو على المتجر الرسمي لهم على الإنترنت، فيما يباع "بشكير" يوفنتوس بنحو 20 يورو على متجرهم الرسمي على الإنترنت.

وبحسب الكفراوي فإن توريد المنتجات للأندية الأوروبية التي يتعامل معها تكون للبيع في المحلات التجارية المملوكة لهم، كما يستخدمها اللاعبون أيضًا.

يورد الكفراوي نحو 100 ألف قطعة بشكير في كل موسم لكلا الناديين برشلونة وريال مدريد، بحسب قوله.

تعمل شركة زهرة المحلة منذ 50 عامًا ومنذ نحو 35 عامًا أصبحت تصدر إنتاجها بالكامل إلى أوروبا وأمريكا، وفقًا للكفراوي.

ولدى الشركة مصنعين في المحلة الكبرى ويبلغ عدد العمال نحو 600 عامل.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للشركة فإنها تصدر منتجاتها إلى أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والسويد وبلجيكا وسلوفينيا واليونان ولاتفيا وكرواتيا.

وتعمل الشركة في صناعة الفوط بكافة أنواعها والبشاكير والبرنس.

وتُصدر الشركة منتجاتها إلى علامات تجارية عالمية مثل لوريال وماتركيس وأرماني وبروكتل آند جامبل وكارفور ومترو.

وخلال أزمة فيروس كورونا عانت الشركة من انخفاض الإنتاج والكميات المُصدرة والطلبيات من الخارج، وفقًا للكفراوي.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عودة العملية التصديرية لطبيعتها بعد توقف بسبب كورونا.