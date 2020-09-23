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أسعار الذهب العالمية تهبط لأقل مستوى منذ 6 أسابيع

09:58 ص الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تهبط لأقل مستوى منذ 6 أسابيع

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

لامست أسعار الذهب اليوم الأربعاء أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 بالمئة إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

وخسر البلاتين واحدا بالمئة إلى 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2217.75 دولار.

أسعار الذهب العالمية الذهب

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