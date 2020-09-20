منصة "إبداع مصر" تفوز بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

فازت منصة إبداع مصر EgyptInnovate بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات 2020 (ITU Innovation Challenges) عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية (Ecosystem best practice challenge).

وتعد منصة "إبداع مصر" أحد مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وجاء فوز المشروع المصري بالجائزة لما تقدمه منصة "إبداع مصر" لمجتمع ريادة الأعمال من أدوات لتحفيز الابتكار وفرص التّـعلـم والتواصل للمبتكرين ورواد الأعمال عبر منصة رقمية متاحة باللغتين العربية والانجليزية، وذلك بالإضافة إلى خريطة تفاعلية للكيانات الفاعلة في مجتمع الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

تقدم للمسابقة مشروعات من 26 دولة من بينها مصر حيث تنافس فيها رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصناع السياسات، ومنشئو الأنظمة في الدول المشاركة في المسابقة.

ومن المنتظر أن يشارك الفائزون في منتدى الإبداع العالمي الافتراضي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات مطلع أكتوبر القادم والذي يستمر لمدة أربعة أيام؛ حيث ستتاح لهم الفرصة من خلاله لحضور ورش عمل لبناء القدرات، وطرح مقترحاتهم على جمهور عالمي من المتخصصين والخبراء وشبكات من الموجهين وصناع القرار.

تضمنت المسابقة 3 فئات للتحدي وهي تحدي صانع التغيير الرقمي (Digital change-maker challenge)، للمبدعين أصحاب الأفكار التي تسعى لخلق تأثير رقمي في مجتمعاتهم، وكذلك تحدي أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية (Ecosystem best practice challenge)، والخاص بمنشئي الأنظمة الإيكولوجية من أصحاب أفضل الممارسات التي تعزز بيئة تمكينيه للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مجتمعاتهم. وأخيراً، تحدي المرأة العاملة في مجال التكنولوجيا (Women in technology challenge)، للفتيات والسيدات المبدعات في مجال التكنولوجيا، والشركات الناشئة التي لديها مشاريع رقمية تخلق تأثيراً مباشراً للنساء في مجتمعاتهن.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات قد أعلن عن فتح باب المشاركة في تحديات الابتكار لعام 2020 خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وتم اختيار السمة الرئيسية لتحديات هذا العام عنوان "إعادة التفكير في سلاسل القيمة بالاقتصاد الرقمي خلال جائحة كوفيد-19"، مما يعكس الحاجة الملحة للتحول الرقمي أكثر من أي وقت مضى لمساعدة صناع القرار والمبتكرين عالميًا على بناء اقتصاد رقمي والحفاظ على استقرار اقتصادي لمجتمعاتهم، وهو يشكل أيضًا فرصة للمبدعين ومنشئي الأنظمة لعرض أفكارهم ومشروعاتهم وتمكينهم من تحويل مجتمعاتهم إلى مجتمعات رقمية مزدهرة.

وتهدف منصة "إبداع مصر" إلى التعريف بالمبتكرين ورواد الأعمال في مصر والترويج لهم وعرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم محلياً وعالمياً، وربط المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال في مصر وخلق مجتمعات تعاونية بينهم، وأن تكون نقطة وصول واحدة للمبتكرين، حيث تمكنهم من التعرف على أحدث الأخبار وأفضل الممارسات والأنشطة ذات الصلة وطرق الحصول على التوجيه والدعم.

كما تم بناء المنصة اعتمادا على برمجيات مفتوحة المصدر حيث تتيح جميع البيانات الموجودة عليها مجاناً للجميع كأحد الميزات التنافسية للمنصة عن غيرها. وتخطى عدد المستخدمين المسجلين على المنصة هذا العام 50 ألف مستخدم كما بلغ عدد الكيانات المسجلة على خريطة إبداع مصر أكثر من 1000 هيئة وجهة وشركة ناشئة.