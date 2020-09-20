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تراجع طفيف لأسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

01:07 م الأحد 20 سبتمبر 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع الجرام بنحو جنيهًا واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 851 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

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