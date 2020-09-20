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ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

10:54 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر السمك البلطي، بينما انخفض سعر كيلو الكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر عدد من المأكولات البحرية، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بنحو 7 جنيهات، ليتراوح بين 19 و23 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و100 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

استقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 42 و48 جنيها .

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية سوق العبور

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