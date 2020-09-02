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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

01:25 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 866 جنيهًا مقابل 867 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 742 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 990 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6928 جنيهًا.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو3.24 دولار بنسبة 0.16%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1966.94 دولارا في الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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